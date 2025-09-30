300 000 відвідувачів одночасно: мер Мюнхена вибачився за переповнений Октоберфест

Мер Мюнхена Дітер Райтер звернувся до громадськості через три дні після тимчасового закриття переповненого фестивалю Октоберфест.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Я хочу вибачитися перед тими, хто, наприклад, з дітьми, просто запанікував і відчував себе абсолютно некомфортно, просто небезпечно", – сказав Райтер у відеозверненні в Instagram.

У суботу, 27 вересня, ажіотаж на Октоберфест був настільки великим, що територію довелося закрити через переповненість. Коли о 17:00 змінювали столики, на території одночасно перебувало близько 300 тисяч людей, і в деяких місцях було неможливо просунутися вперед або назад. Близько пів години на територію не пускали нових відвідувачів. Багато відвідувачів повідомляли, що відчували тривогу в тисняві, і лише приблизно через годину ситуація знову заспокоїлася.

Згодом з'явилася критика дій влади, концепції безпеки та менеджменту фестивалю. Серед іншого, йшлося про оголошення по гучномовцях, в якому відвідувачів просили покинути територію без пояснення причин.

Райтер спочатку відмовився від коментарів, коли з ним зв'язалися. У відеозверненні він сказав: "Слава Богу, що ніхто серйозно не постраждав. Нам просто пощастило".

Однак він додав, що не варто покладатися на це в дні, що залишилися до кінця фестивалю. Необхідно зробити "все можливе", щоб не допустити повторення подібного інциденту. Керівництво фестивалю та органи безпеки почали розслідування інциденту в суботу ввечері.

"Звичайно, ми повинні набагато краще контролювати, скільки людей ми насправді пускаємо. У той же час, ми також повинні враховувати, що люди з дорогими бронюваннями відчайдушно намагаються потрапити на територію. Ми повинні щось придумати. Ми повинні керувати потоком відвідувачів краще, ніж нам, очевидно, вдалося минулої суботи", – сказав мер.

