В МЗС розповіли про зустріч з новопризначеним заступником глави дипмісії США в Україні

У Міністерстві закордонних справ розповіли про зустріч із заступником керівника дипмісії США в Україні Деніелом Бішофом, якого нещодавно призначили на цю посаду.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС, пише "Європейська правда".

Новопризначеного заступника глави дипломатичної місії США в Україні Деніела Бішофа прийняла заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца.

Як зазначають, вони обмінялися думками щодо результатів Генасамблеї ООН, зокрема у контексті домовленостей, досягнутих на зустрічі президентів США та України. Також говорили про ситуацію на фронті, посилення Росією обстрілів тилових міст України та спільні кроки для наближення миру, у тому числі гарантії безпеки для України та посилення санкцій.

"Мар’яна Беца висловила вдячність Адміністрації та Конгресу США за потужну допомогу, що була надана та продовжує надаватися Сполученими Штатами українському народові у відсічі триваючої збройної агресії РФ, а також особисті зусилля американського лідера, спрямовані на те, щоб закінчити війну Росії проти України", – зазначили в МЗС.

Заступниця глави МЗС окремо привернула увагу до небезпечної ситуації, що склалася на окупованій ЗАЕС, і наголосила, що ці дії Росії створюють критичний ризик ядерного інциденту.

Нагадаємо, посла США в Україні немає з весни 2025 року, коли попередня посол Бріджит Брінк залишила цю посаду за власним рішенням.

Згодом вона розкрила, що однією з причин цього рішення була її незгода з політикою нової адміністрації щодо України.

Після відставки Брінк вирішила балотуватись до Палати представників у рідному штаті Мічиган.