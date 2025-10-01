Укр Рус Eng

В МЗС розповіли про зустріч з новопризначеним заступником глави дипмісії США в Україні

Новини — Середа, 1 жовтня 2025, 13:24 — Марія Ємець

У Міністерстві закордонних справ розповіли про зустріч із заступником керівника дипмісії США в Україні Деніелом Бішофом, якого нещодавно призначили на цю посаду.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС, пише "Європейська правда". 

Новопризначеного заступника глави дипломатичної місії США в Україні Деніела Бішофа прийняла заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца.

Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, "може, навіть піти далі"

Як зазначають, вони обмінялися думками щодо результатів Генасамблеї ООН, зокрема у контексті домовленостей, досягнутих на зустрічі президентів США та України. Також говорили про ситуацію на фронті, посилення Росією обстрілів тилових міст України та спільні кроки для наближення миру, у тому числі гарантії безпеки для України та посилення санкцій. 

 

"Мар’яна Беца висловила вдячність Адміністрації та Конгресу США за потужну допомогу, що була надана та продовжує надаватися Сполученими Штатами українському народові у відсічі триваючої збройної агресії РФ, а також особисті зусилля американського лідера, спрямовані на те, щоб закінчити війну Росії проти України", – зазначили в МЗС.

Заступниця глави МЗС окремо привернула увагу до небезпечної ситуації, що склалася на окупованій ЗАЕС, і наголосила, що ці дії Росії створюють критичний ризик ядерного інциденту.

Нагадаємо, посла США в Україні немає з весни 2025 року, коли попередня посол Бріджит Брінк залишила цю посаду за власним рішенням.

Згодом вона розкрила, що однією з причин цього рішення була її незгода з політикою нової адміністрації щодо України. 

Після відставки Брінк вирішила балотуватись до Палати представників у рідному штаті Мічиган.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
МЗС США
Реклама: