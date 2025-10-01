В МИД рассказали о встрече с новоназначенным заместителем главы дипмиссии США в Украине

В Министерстве иностранных дел рассказали о встрече с заместителем руководителя дипмиссии США в Украине Дэниелом Бишофом, которого недавно назначили на эту должность.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД, пишет "Европейская правда".

Новоназначенного заместителя главы дипломатической миссии США в Украине Дэниела Бишофа приняла заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Как отмечают, они обменялись мнениями о результатах Генассамблеи ООН, в частности в контексте договоренностей, достигнутых на встрече президентов США и Украины. Также говорили о ситуации на фронте, усилении Россией обстрелов тыловых городов Украины и совместных шагах для приближения мира, в том числе гарантии безопасности для Украины и усиление санкций.

"Марьяна Беца выразила благодарность администрации и Конгрессу США за мощную помощь, которая была предоставлена и продолжает предоставляться Соединенными Штатами украинскому народу в отпоре продолжающейся вооруженной агрессии РФ, а также личные усилия американского лидера, направленные на то, чтобы закончить войну России против Украины", – отметили в МИД.

Заместитель главы МИД отдельно привлекла внимание к опасной ситуации, сложившейся на оккупированной ЗАЭС, и подчеркнула, что эти действия России создают критический риск ядерного инцидента.

Напомним, посла США в Украине нет с весны 2025 года, когда предыдущая посол Бриджит Бринк покинула эту должность по собственному решению.

Впоследствии она раскрыла, что одной из причин этого решения было ее несогласие с политикой новой администрации в отношении Украины.

После отставки Бринк решила баллотироваться в Палату представителей в родном штате Мичиган.