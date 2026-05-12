ЗМІ дізнались, кого президент Румунії розглядає на "прем’єра-технократа"

Президент Румунії Нікушор Дан нібито розглядає щонайменш дві кандидатури на роль потенційного прем’єра-технократа у пошуках рішень щодо нового уряду країни.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

За даними джерел, перша з двох кандидатур, які Дан розглядає на прем’єра-технократа – його теперішній радник з економічних та соціальних питань Раду Бурнете, призначений минулого літа.

Раду Бурнете отримав бакалаврську освіту з політології в Університеті Бухареста, після чого закінчив магістратуру за цією ж спеціальністю у Відні. До призначення радником президента Бурнете працював у бізнесі, зокрема, 5 років був виконавчим директором конфедерації роботодавців Concordia, також працював в інвестиційній раді, а перед тим – на консалтингову фірму з фінансових справ у Брюсселі.

Другий ймовірний кандидат – Шербан Матей з фінансовою освітою, який зараз є директором департаменту з міжнародних зв’язків Нацбанку Румунії. У 2012 році Матей був представником Румунії при МВФ та роками брав участь у переговорах з МВФ, Світовим банком та європейськими структурами.

Як повідомляли, наприкінці тижня або з понеділка Дан почне консультації з політсилами щодо варіантів формування уряду, у тому числі ультраправим "Альянсом за об’єднання румунів".

Нікушор Дан у вівторок заявив, що не збирається призначати прем’єра, який не буде мати явної більшості у парламенті. Також він зазначив, що сценарій з технократичним прем’єром також "має певні шанси на реалізацію".

Нагадаємо, на початку травня Румунія занурилася у політичну кризу після того, як соціал-демократи вийшли з коаліції, а згодом змогли оголосити недовіру уряду Іліє Боложана.

Дан у своїй першій заяві після відставки уряду Боложана висловив упевненість, що наступний кабінет продовжить прозахідний курс країни.

