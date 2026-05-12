Ще три країни готові приєднатися до угоди про Спецтрибунал для Росії

Чорногорія, Румунія та Сан-Марино повідомили Раду Європи про свою готовність приєднатися до розширеної часткової угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це у вівторок повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Міністр зазначив, що вже 32 держави готові приєднатися до угоди.

"Імпульс набирає обертів. Ми готуємося до того, щоб Комітет міністрів Ради Європи затвердив угоду в п’ятницю в Молдові… Ми закликаємо всі країни приєднатися до нас і забезпечити притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України", – написав Сибіга.

Угоду щодо створення спецтрибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 14-15 травня у Кишиневі.

На Банковій розраховують, що предметом розгляду спецтрибуналу стануть дії не лише топпосадовців РФ, а й тих держав, які надали Москві безпосередню підтримку у війні проти України.