Словацький міністр звинуватив президента у намірах повалити уряд

Міністр інвестицій Словаччини Самуель Мігал скликав пресконференцію, на якій бездоказово звинуватив президента Петера Пеллегріні в тому, що він працює за лаштунками для повалення уряду Роберта Фіцо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

За словами Мігала, глава держави хоче призначити свій власний уряд і сам хоче отримати більше впливу.

Міністр заявив, що має цю інформацію від свого джерела, яке нібито прийшло до нього з "прогресивного середовища".

За його словами, прем'єр-міністр Роберт Фіцо також володіє цією інформацією.

Мігал, який влітку переніс операцію на серці і тривалий час не міг працювати, стверджує, що почав отримувати інформацію про те, що він залишає свою посаду. Він також нібито почув від партії "Голос" ім'я свого наступника.

"Крім того, до мене просочилися повідомлення з прогресивних кіл, що Петер Пеллегріні після повернення зі США хоче повалити уряд Роберта Фіцо з метою сформувати уряд посадовців", – сказав він.

Мігал не пояснив, як саме планується повалити уряд.

Він заявив, що вони хочуть "вичистити" його з міністерства і таким чином викликати хаос: "План має бути простим: чинити тиск на прем'єр-міністра, щоб він звільнив мене, і через цей крок спровокувати падіння цього уряду в обмін на його (президента. – Ред.) уряд".

"Я з усією серйозністю запитую президентський палац, чи є це гарантією стабільності і згуртованості, про яку ми постійно чуємо на пресконференціях "Голосу", або це просто спроба прикрити некомпетентність вищих представників своїх відомств?" – продовжив міністр.

Мігал говорив про "диявольський план Пеллегріні", але додав, що він нікуди не піде і не стане приводом для розвалу уряду. "Я стою за урядом, частиною якого я є", – додав він. Мігал засудив дії президента і сказав, що той повинен бути вдячний прем'єр-міністру Фіцо.

Міністр не захотів розкривати, звідки він отримав цю інформацію. Він стверджує, що "у просторі" є й інша інформація та записи, спрямовані на повалення уряду: "Я кажу це з усією серйозністю".

Мігал припускає, що Роберт Фіцо знає про все, але не від нього.

Раніше уряду Словаччини довелось виправдовуватись після того, як міністерка культури Мартина Шимковичова та її речниця заплатили 16 тисяч євро за квитки до Нью-Йорка.

Перед цим в уряді Словаччини розкритикували міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана через присутність на організованому словацькою опозицією протесті у Братиславі напередодні.