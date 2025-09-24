Словацька міністерка потрапила у скандал через люксові квитки на літак до Нью-Йорка

Уряду Словаччини довелось виправдовуватись після того, як міністерка культури Мартина Шимковічова та її речниця заплатила 16 тисяч євро за квитки до Нью-Йорка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Минулого тижня словацька ініціатива Zastavme korupciu ("Стоп корупції") повідомила, що Шимковічовій та її речниці Петрі Демковій придбали квитки на літак до Нью-Йорка за 16 тисяч євро.

Це сталось того ж дня, коли уряд Словаччини замовляв два квитки на літак до Нью-Йорка для ще двох урядовців, і ті обійшлись у 4330 євро – тобто вчетверо дешевше.

Коли Zastavme korupciu звернулись до Демкової по коментар, та сказла, що не буде "спілкуватись ні з ким, кому платить іноземна держава".

Пізніше речниця словацького Мінкульту сказала державному інформагентству TASR, що Шимковічова хотіла полетіти до Нью-Йорка на урядовому літаку разом з президентом Петером Пеллегріні, але там не вистачило місць.

А вартість квитків Демкова пояснила високим попитом на квитки до Нью-Йорка, додавши, що 16 тисяч євро – це вартість квитків з доплатою за можливе анулювання, і фактична їх ціна становила менш як 13 тисяч євро.

Пеллегріні своєю чергою сказав, що його літак призначався лише для членів президентської делегації та міністра закордонних справ, які беруть участь у сесії Генеральної асамблеї ООН, і місць для будь-якого іншого міністра там не передбачалось.

Як відомо, міністерка культури Словаччини у США брала участь лише у відкритті фестивалю Slovak Heritage, а не в заходах Генасамблеї ООН, і зустрілась зі словацькою громадою.

Раніше Мартіна Шимковічова ділилась радістю від зустрічі з пропутінською оперною співачкою Анною Нетребко, яка виступала у Братиславі.

Минулого року вона дозволила раніше заборонену співпрацю з РФ та Білоруссю у сфері культури.