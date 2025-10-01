Словацкий министр обвинил президента в намерениях свергнуть правительство

Министр инвестиций Словакии Самуэль Мигал созвал пресс-конференцию, на которой бездоказательно обвинил президента Петера Пеллегрини в том, что он работает за кулисами для свержения правительства Роберта Фицо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

По словам Мигала, глава государства хочет назначить свое собственное правительство и сам хочет получить больше влияния.

Министр заявил, что имеет эту информацию от своего источника, который якобы пришел к нему из "прогрессивной среды".

По его словам, премьер-министр Роберт Фицо также владеет этой информацией.

Мигал, который летом перенес операцию на сердце и долгое время не мог работать, утверждает, что начал получать информацию о том, что он покидает свою должность. Он также якобы услышал от партии "Голос" имя своего преемника.

"Кроме того, ко мне просочились сообщения из прогрессивных кругов, что Петер Пеллегрини после возвращения из США хочет свергнуть правительство Роберта Фицо с целью сформировать правительство чиновников", – сказал он.

Мигал не объяснил, как именно планируется свергнуть правительство.

Он заявил, что они хотят "вычистить" его из министерства и таким образом вызвать хаос: "План должен быть простым: оказать давление на премьер-министра, чтобы он уволил меня, и через этот шаг спровоцировать падение этого правительства в обмен на его (президента – ред.) правительство".

"Я со всей серьезностью спрашиваю президентский дворец, является ли это гарантией стабильности и сплоченности, о которой мы постоянно слышим на пресс-конференциях „Голоса", или это просто попытка прикрыть некомпетентность высших представителей своих ведомств?" – продолжил министр.

Мигал говорил о "дьявольском плане Пеллегрини", но добавил, что он никуда не уйдет и не станет поводом для развала правительства. "Я стою за правительством, частью которого я являюсь", – добавил он. Мигал осудил действия президента и сказал, что тот должен быть благодарен премьер-министру Фицо.

Министр не захотел раскрывать, откуда он получил эту информацию. Он утверждает, что "в пространстве" есть и другая информация и записи, направленные на свержение правительства: "Я говорю это со всей серьезностью".

Мигал предполагает, что Роберт Фицо знает обо всем, но не от него.

Ранее правительству Словакии пришлось оправдываться после того, как министр культуры Мартина Шимковичова и ее пресс-секретарь заплатили 16 тысяч евро за билеты в Нью-Йорк.

Перед этим в правительстве Словакии раскритиковали министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана из-за присутствия на организованном словацкой оппозицией протесте в Братиславе накануне.