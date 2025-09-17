У Словаччині обурились появою глави МВС Чехії на антиурядовій акції
Середа, 17 вересня 2025, 17:12
В уряді Словаччини розкритикували міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана через присутність на організованому словацькою опозицією протесті у Братиславі напередодні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.
Ракушана у вівторок помітили на мітингу у Братиславі, де він тримав плакат з написом "Ми з вами" та чеським і словацьким прапорами.
Міністр, який також очолює чеську партію урядової коаліції STAN, сказав місцевим ЗМІ, що прийшов на протест як приватна особа.
Міністр оборони Словаччини та близький соратник словацького премʼєра Роберта Фіцо Роберт Каліняк назвав присутність Ракушана на протесті "дивною" та додав, що в нього "великі проблеми вдома".
Словацький міністр освіти Томаш Дрюкер засудив участь голови чеського МВС у демонстрації як недоречну.
"Це прикро. Я сприймаю це, можливо, як політичну активність пана міністра перед виборами", – сказав Дрюкер, маючи на увазі, що за два тижні в Чехії відбудуться парламентські вибори.
За словами колеги Дрюкера по партії і міністра економіки Дениси Сакової, іноземні політики не повинні брати участь у подібних заходах. Міністр сільського господарства від партії Smer Річард Такач, за даними преси, сказав, що активні політики ніколи не втручалися у справи іншої країни.
У вівторок тисячі людей вийшли на вулиці по всій Словаччині в межах загальнонаціональної масової акції протесту проти економічної політики уряду Фіцо.
Остання хвиля протестів була спровокована поїздкою Фіцо до Китаю, де він втретє після повномасштабного вторгнення Росії в Україну зустрівся з очільником Кремля Владіміром Путіним. А пакет заходів жорсткої економії, нещодавно затверджений урядом, ще більше розлютив протестувальників.
Роберт Фіцо вже давно є постаттю, яка викликає суперечки в Словаччині та за її межами. Після перемоги його партії Smer-SD на виборах у 2023 році він вчетверте обійняв посаду премʼєр-міністра.