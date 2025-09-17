У Словаччині обурились появою глави МВС Чехії на антиурядовій акції

В уряді Словаччини розкритикували міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана через присутність на організованому словацькою опозицією протесті у Братиславі напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Ракушана у вівторок помітили на мітингу у Братиславі, де він тримав плакат з написом "Ми з вами" та чеським і словацьким прапорами.

Міністр, який також очолює чеську партію урядової коаліції STAN, сказав місцевим ЗМІ, що прийшов на протест як приватна особа.

Фото: Novinky

Міністр оборони Словаччини та близький соратник словацького премʼєра Роберта Фіцо Роберт Каліняк назвав присутність Ракушана на протесті "дивною" та додав, що в нього "великі проблеми вдома".

Словацький міністр освіти Томаш Дрюкер засудив участь голови чеського МВС у демонстрації як недоречну.

"Це прикро. Я сприймаю це, можливо, як політичну активність пана міністра перед виборами", – сказав Дрюкер, маючи на увазі, що за два тижні в Чехії відбудуться парламентські вибори.

За словами колеги Дрюкера по партії і міністра економіки Дениси Сакової, іноземні політики не повинні брати участь у подібних заходах. Міністр сільського господарства від партії Smer Річард Такач, за даними преси, сказав, що активні політики ніколи не втручалися у справи іншої країни.

У вівторок тисячі людей вийшли на вулиці по всій Словаччині в межах загальнонаціональної масової акції протесту проти економічної політики уряду Фіцо.

Остання хвиля протестів була спровокована поїздкою Фіцо до Китаю, де він втретє після повномасштабного вторгнення Росії в Україну зустрівся з очільником Кремля Владіміром Путіним. А пакет заходів жорсткої економії, нещодавно затверджений урядом, ще більше розлютив протестувальників.

Роберт Фіцо вже давно є постаттю, яка викликає суперечки в Словаччині та за її межами. Після перемоги його партії Smer-SD на виборах у 2023 році він вчетверте обійняв посаду премʼєр-міністра.