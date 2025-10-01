Прем'єр Словаччини не полетів на саміт через проблеми зі здоров'ям

Саміт ЄС у Копенгагені відбудеться без прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

Урядовий спеціальний літак з прем'єр-міністром Робертом Фіцо не полетів на саміт Європейського Союзу та Європейської політичної спільноти в Копенгаген. Про це першим повідомив телеканал JOJ 24, зазначивши, що причиною стали проблеми зі здоров'ям прем'єра після торішнього замаху.

Пізніше Александр Ковач з канцелярії уряду Словацької Республіки підтвердив проблеми зі здоров'ям як причину неучасті у саміті.

"Прем'єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо вибачився за неучасть у неформальному саміті Європейської ради та саміті Європейської політичної спільноти через загострення проблем зі здоров'ям, пов'язаних з замахом на вбивство", – сказав Ковач.

Лідери ЄС зустрічаються в Копенгагені, щоб обговорити зміцнення спільної європейської оборони і підтримку України. Після сьогоднішньої зустрічі лідерів завтра відбудеться сьомий саміт Європейської політичної спільноти.

Крім того, перед самітом у четвер була запланована двостороння зустріч Фіцо з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Востаннє Фіцо скасував свою робочу програму в четвер, 18 вересня 2025 року, коли його очікували в Жиліні. За даними офісу, в той час він не працював через вірус.

На проблеми зі здоров'ям у прем'єра після спроби вбивства навесні звернув увагу колишній президент Чехії Мілош Земан, коли вони мали разом обговорити це питання на телеканалі TA3. "Він почувався погано після поранення, отриманого при спробі вбивства. Інформуйте своїх глядачів правдиво", – Земан виправив телеведучого кілька місяців тому, коли той, на думку колишнього президента Чехії, неправильно назвав причину неучасті Фіцо в дискусії.

Нагадаємо, 15 травня минулого року у Словаччині скоїли замах на Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

Як відомо, у липні словацький суд розпочав розгляд справи щодо замаху на Фіцо. Цинтулі висунуто звинувачення в особливо тяжкому злочині терористичного нападу, за який йому загрожує довічне ув'язнення.

Читайте також статтю на цю тему: П'ять пострілів у прем'єра: які наслідки матиме найгучніший напад в історії Словаччини.