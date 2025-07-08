У Словаччині починається суд над стрільцем у Фіцо: загрожує довічне

У вівторок словацький суд розпочне розгляд справи чоловіка, який у травні минулого року здійснив замах і серйозно поранив прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє словацьке видання Aktuality.

72-річному Юраю Цинтулі з Левіце висунуто звинувачення в особливо тяжкому злочині терористичного нападу, за який йому загрожує довічне ув'язнення. Справу розглядає Спеціалізований кримінальний суд.

15 травня минулого року, після засідання уряду в Гандловій, Цинтула п'ять разів вистрілив у Роберта Фіцо з відстані 1,2 метра.

Чотири кулі влучили в прем'єр-міністра, завдавши йому серйозних травм, що вимагали численних операцій.

Прокурор Генеральної прокуратури висунув обвинувальний акт проти Цинтули у березні цього року після десятимісячного розслідування.

Цинтула зізнався у тому, що стріляв у прем'єр-міністра. Однак він з самого початку стверджує, що не хотів його вбити, а лише поранити, щоб він більше не міг виконувати свої обов'язки. За словами нападника, він мав розбіжності з прем’єром щодо політики в питаннях України, ЗМІ та культури.

Відразу після стрілянини міністри внутрішніх справ та оборони припустили, що вбивця міг мати спільників. Сам прем'єр-міністр Фіцо заявив, що громадськість незабаром дізнається шокуючу інформацію про стрільця.

Він стверджував, що той був активістом, пов'язаним з опозицією. Однак поліція досі не знайшла жодних спільників. Нікому, окрім Юрая Цинтули, не висунуто звинувачень у цій справі.

Фіцо заявив, що пробачив нападникові і не має наміру бути присутнім на суді, якщо його не викличуть для надання свідчень.

Суд призначив слухання на вівторок і середу, але, ймовірно, наступні засідання триватимуть протягом року, перш ніж буде винесено вирок. У перший день очікується зачитування обвинувачень і допит підозрюваного.

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