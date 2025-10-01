Премьер Словакии не полетел на саммит из-за проблем со здоровьем

Саммит ЕС в Копенгагене состоится без премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

Правительственный специальный самолет с премьер-министром Робертом Фицо не полетел на саммит Европейского Союза и Европейского политического сообщества в Копенгаген. Об этом первым сообщил телеканал JOJ 24, отметив, что причиной стали проблемы со здоровьем премьера после прошлогоднего покушения.

Позже Александр Ковач из канцелярии правительства Словацкой Республики подтвердил проблемы со здоровьем как причину неучастия в саммите.

"Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо извинился за неучастие в неформальном саммите Европейского совета и саммите Европейского политического сообщества из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с покушением на убийство", – сказал Ковач.

Лидеры ЕС встречаются в Копенгагене, чтобы обсудить укрепление общей европейской обороны и поддержку Украины. После сегодняшней встречи лидеров завтра состоится седьмой саммит Европейского политического сообщества.

Кроме того, перед саммитом в четверг была запланирована двусторонняя встреча Фицо с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Последний раз Фицо отменил свою рабочую программу в четверг, 18 сентября 2025 года, когда его ожидали в Жилине. По данным офиса, в то время он не работал из-за вируса.

На проблемы со здоровьем у премьера после попытки убийства весной обратил внимание бывший президент Чехии Милош Земан, когда они должны были вместе обсудить этот вопрос на телеканале TA3. "Он чувствовал себя плохо после ранения, полученного в результате попытки убийства. Информируйте своих зрителей правдиво", – Земан исправил телеведущего несколько месяцев назад, когда тот, по мнению бывшего президента Чехии, неправильно назвал причину неучастия Фицо в дискуссии.

Напомним, 15 мая прошлого года в Словакии совершили покушение на Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

Как известно, в июле словацкий суд начал рассмотрение дела о покушении на Фицо. Цинтуле предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении террористического нападения, за которое ему грозит пожизненное заключение.

