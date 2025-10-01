ПАРЄ закликала звільнити 26 українських журналістів з російського полону

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Journalists matter: the need to step up efforts to liberate Ukrainian journalists held in captivity by the Russian Federation" ("Журналісти мають значення: необхідність активізувати зусилля для звільнення українських журналістів, утримуваних у полоні Російською Федерацією").

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook авторка проєкту резолюції, членкиня постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає "Європейська правда".

За схвалення резолюції проголосували 128 делегатів ПАРЄ.

Кравченко наголосила, що понад 800 злочинів проти журналістів і медіа зафіксовано з початку повномасштабної війни РФ проти України; щонайменше 108 журналістів загинули; 26 українських журналістів досі у російському полоні (резолюція містить перелік їх імен, місця та дати затримання).

"Резолюція містить конкретні положення щодо нашого плану дій, аби змусити агресора звільнити наших людей та відновити справедливість", – зазначила вона.

Резолюція вимагає від Росії негайно звільнити всіх українських журналістів, яких незаконно утримують у російських тюрмах та на окупованих територіях; надати інформацію про місце перебування та стан здоров’я полонених, а також допустити до них МКЧХ; припинити практику катувань, убивств та переслідувань журналістів, яка ведеться роками – спершу в окупованому Криму, а з 2022-го і на інших територіях.

Також документ закликає держави-учасниці Ради Європи посилити санкційний тиск на всіх, хто причетний до злочинів проти журналістів.

Окрім того, ПАРЄ закликала розслідувати та карати за злочин підбурювання до геноциду, зокрема за hate speech, дезінформацію й пропаганду.

Вперше Резолюція ПАРЄ використовує термін "громадянські журналісти". Зокрема, зазначається, що громадянські журналісти в Криму щодня ризикують, щоб висвітлювати події окупації. Здебільшого це не професійні журналісти, а кримськотатарські активісти та родичі політичних в'язнів, більшість з яких змушені працювати анонімно заради своєї безпеки. Часто саме вони стають жертвами переслідувань.

Резолюція також запроваджує щорічну церемонію пам’яті в ПАРЄ – "Victory for Victoria" – "Перемога для Вікторії". Це буде окремий день під час осінньої сесії, коли будуть вшановувати журналістів та воєнних кореспондентів, які ризикують власним життям, виконуючи свій професійний обов’язок. Назва обрана на честь української журналістки Вікторії Рощиної, яка була захоплена російськими військовими, зазнала катувань і загинула в полоні.

На дебатах і голосуванні в ПАРЄ були присутні Владислав Єсипенко і Дмитро Хилюк – українські журналісти, яких вдалося повернути з полону.

Вперше Victory for Victoria Day відзначено на осінній сесії ПАРЄ, що проходить з 29 вересня по 3 жовтня цього року.

30 квітня 2025 року у Єврокомісії заявили, що останні деталі про те, як у російському полоні загинула Рощина, є ще одним доказом жорсткості російської системи і свідченням, що окупація є смертельною загрозою для українців.

Читайте на "Українській правді" історію полону та катувань, що пережила Вікторія Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців.