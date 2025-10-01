ПАСЕ призвала освободить 26 украинских журналистов из российского плена

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Journalists matter: the need to step up efforts to liberate Ukrainian journalists held in captivity by the Russian Federation" ("Журналисты имеют значение: необходимость активизировать усилия для освобождения украинских журналистов, удерживаемых в плену Российской Федерацией").

Об этом сообщила на своей странице в Facebook автор проекта резолюции, член постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает "Европейская правда".

За принятие резолюции проголосовали 128 делегатов ПАСЕ.

Кравченко отметила, что более 800 преступлений против журналистов и медиа зафиксировано с начала полномасштабной войны РФ против Украины; по меньшей мере 108 журналистов погибли; 26 украинских журналистов до сих пор в российском плену (резолюция содержит перечень их имен, места и даты задержания).

"Резолюция содержит конкретные положения относительно нашего плана действий, чтобы заставить агрессора освободить наших людей и восстановить справедливость", – отметила она.

Резолюция требует от России немедленно освободить всех украинских журналистов, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах и на оккупированных территориях; предоставить информацию о месте пребывания и состоянии здоровья пленных, а также допустить к ним Красный Крест; прекратить практику пыток, убийств и преследований журналистов, которая ведется годами – сначала в оккупированном Крыму, а с 2022-го и на других территориях.

Также документ призывает государства-участники Совета Европы усилить санкционное давление на всех, кто причастен к преступлениям против журналистов.

Кроме того, ПАСЕ призвала расследовать и наказывать за преступление подстрекательства к геноциду, в частности за hate speech, дезинформацию и пропаганду.

Впервые Резолюция ПАСЕ использует термин "гражданские журналисты". В частности, отмечается, что гражданские журналисты в Крыму ежедневно рискуют, чтобы освещать события оккупации. В основном это не профессиональные журналисты, а крымскотатарские активисты и родственники политических заключенных, большинство из которых вынуждены работать анонимно ради своей безопасности. Часто именно они становятся жертвами преследований.

Резолюция также вводит ежегодную церемонию памяти в ПАСЕ – "Victory for Victoria" – "Победа для Виктории". Это будет отдельный день во время осенней сессии, когда почтят журналистов и военных корреспондентов, которые рискуют собственной жизнью, выполняя свой профессиональный долг. Название выбрано в честь украинской журналистки Виктории Рощиной, которая была захвачена российскими военными, подверглась пыткам и погибла в плену.

На дебатах и голосовании в ПАСЕ присутствовали Владислав Есипенко и Дмитрий Хилюк – украинские журналисты, которых удалось вернуть из плена.

Впервые Victory for Victoria Day отмечен на осенней сессии ПАСЕ, проходящей с 29 сентября по 3 октября этого года.

30 апреля 2025 года в Еврокомиссии заявили, что последние детали о том, как в российском плену погибла Рощина, являются еще одним доказательством жесткости российской системы и свидетельством, что оккупация представляет смертельную угрозу для украинцев.

Читайте на "Украинской правде" историю плена и пыток, которые пережила Виктория Рощина и тысячи заключенных Россией украинцев.