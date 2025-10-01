Військові Франції зайшли на борт танкера "тіньового флоту" РФ біля свого берега
Новини — Середа, 1 жовтня 2025, 20:39 —
Французькі збройні сили піднялися на борт танкера Boracay, пов'язаного з Росією, який став на якір біля західного узбережжя Франції і проти якого французька влада веде розслідування.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
На фотографіях агентства AFP, поширених у середу, видно військових у формі на палубі Boracay.
Джерело у французькому уряді підтвердило AFP, що військовослужбовці французького флоту справді піднялись на борт судна, але не уточнило причин такого кроку.
Напередодні стало відомо, що французька влада розпочала розслідування щодо судна Boracay, яке ходить під прапором Беніну і вже кілька днів стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя Франції.
Танкер, побудований у 2007 році, наразі стоїть на якорі біля західного узбережжя Атлантичного океану Франції, неподалік від Сен-Назера.
Раніше у ЗМІ зʼявилась версія, що Boracay може бути повʼязаний із інцидентами з безпілотниками, які в останні дні фіксували над Данією, бо судно проходило повз її берег.
Французький президент Емманюель Макрон, коментуючи це, сказав, що Boracay підозрюють у "серйозних правопорушеннях", але відмовився коментувати його причетність до запуску дронів.