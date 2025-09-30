Франція розслідує ймовірне правопорушення на танкері, що перебуває під санкціями

Військово-морські сили Франції у вівторок заявили, що влада розслідує ймовірне порушення з боку нафтового танкера Boracay під прапором Беніну – судна, яке знаходиться в списку санкцій Британії і Європейського Союзу проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Після ймовірного правопорушення з боку судна Boracay було подано заяву до відповідної прокуратури в Бресті. Розслідування триває", – йдеться в повідомленні ВМФ, переданому Reuters.

Британія та ЄС запровадили окремі санкції проти танкера в жовтні 2024 року та лютому 2025 року.

ЄС заявив, що судно було пов'язане з транспортуванням російської нафти і нафтопродуктів, "використовуючи при цьому нерегулярні і ризиковані методи судноплавства".

Велика Британія заявила, що судно було "залучено до діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація України ... або отримання вигоди чи підтримка уряду Росії" при перевезенні нафти або нафтопродуктів російського походження з Росії до третьої країни.

Судно, яке в грудні 2024 року змінило назву на Boracay або в деяких судноплавних базах даних Pushpa, раніше мало назву Kiwala. Кораблі зберігають один і той самий ідентифікаційний номер ІМО протягом усього свого життя, але змінюють назви.

Естонія звільнила Kiwala у квітні 2025 року після того, як затримала його за плавання без дійсного прапора країни. Судно є частиною так званого тіньового флоту танкерів, які беруть участь у російській торгівлі нафтою, мають невідомого власника та страховку і, як правило, старші за 20 років.

Танкер, побудований у 2007 році, наразі стоїть на якорі біля західного узбережжя Атлантичного океану Франції, неподалік від Сен-Назера.

Нагадаємо, наприкінці березня Німеччина замінила екіпаж на нафтовому танкері Eventin з російського "тіньового флоту", який затримала в середині березня, і взяла під свій контроль судно, включно з його вантажем.