Военные Франции поднялись на борт танкера "теневого флота" РФ у своего берега
Французские вооруженные силы поднялись на борт танкера Boracay, связанного с Россией, который встал на якорь у западного побережья Франции и в отношении которого французские власти ведут расследование.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
На фотографиях агентства AFP, распространенных в среду, видны военные в форме на палубе Boracay.
Источник во французском правительстве подтвердил AFP, что военнослужащие французского флота действительно поднялись на борт судна, но не уточнил причин такого шага.
Накануне стало известно, что французские власти начали расследование в отношении судна Boracay, которое ходит под флагом Бенина и уже несколько дней стоит на якоре у атлантического побережья Франции.
Танкер, построенный в 2007 году, в настоящее время стоит на якоре у западного побережья Атлантического океана Франции, недалеко от Сен-Назера.
Ранее в СМИ появилась версия, что Boracay может быть связан с инцидентами с беспилотниками, которые в последние дни фиксировали над Данией, потому что судно проходило мимо ее берега.
Французский президент Эмманюэль Макрон, комментируя это, сказал, что Boracay подозревают в "серьезных правонарушениях", но отказался комментировать его причастность к запуску дронов.