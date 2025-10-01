Военные Франции поднялись на борт танкера "теневого флота" РФ у своего берега

Французские вооруженные силы поднялись на борт танкера Boracay, связанного с Россией, который встал на якорь у западного побережья Франции и в отношении которого французские власти ведут расследование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

На фотографиях агентства AFP, распространенных в среду, видны военные в форме на палубе Boracay.

Источник во французском правительстве подтвердил AFP, что военнослужащие французского флота действительно поднялись на борт судна, но не уточнил причин такого шага.

Фото: AFP

Накануне стало известно, что французские власти начали расследование в отношении судна Boracay, которое ходит под флагом Бенина и уже несколько дней стоит на якоре у атлантического побережья Франции.

Танкер, построенный в 2007 году, в настоящее время стоит на якоре у западного побережья Атлантического океана Франции, недалеко от Сен-Назера.

Ранее в СМИ появилась версия, что Boracay может быть связан с инцидентами с беспилотниками, которые в последние дни фиксировали над Данией, потому что судно проходило мимо ее берега.

Французский президент Эмманюэль Макрон, комментируя это, сказал, что Boracay подозревают в "серьезных правонарушениях", но отказался комментировать его причастность к запуску дронов.