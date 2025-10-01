Макрон прокоментував розслідування Франції проти танкера, повʼязаного з РФ

Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що проти нафтового танкера Boracay, пов'язаного з Росією, французькі правоохоронці почали розслідуваннч через "серйозні правопорушення".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це він сказав журналістам на саміті лідерів ЄС у Копенгагені в середу.

Напередодні стало відомо, що французька влада розпочала розслідування щодо судна Boracay, яке ходить під прапором Беніну і вже кілька днів стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя Франції.

"Екіпаж цього судна скоїв кілька дуже серйозних правопорушень, що є підставою для поточного судового розгляду", – сказав Макрон.

Французький президент водночас відмовився підтверджувати інформацію про звʼязок судна з останніми інцидентами із запуском дронів у європейських країнах, сказавши, що буде "дуже обережним" у цьому питанні.

Танкер, побудований у 2007 році, наразі стоїть на якорі біля західного узбережжя Атлантичного океану Франції, неподалік від Сен-Назера.

Судно є частиною так званого тіньового флоту танкерів, які беруть участь у російській торгівлі нафтою, і раніше потрапило під санкції Європейського Союзу й Великої Британії.

Естонія звільнила Kiwala у квітні 2025 року після того, як затримала його за плавання без дійсного прапора країни.