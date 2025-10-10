Запрацювало пряме залізничне сполучення Києва та Бухареста

У п’ятницю, 10 жовтня, розпочав роботу прямий поїзд Київ – Бухарест.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

За словами міністра, незважаючи на нічну масштабну атаку Росії, 10 жовтня Україна, Румунія та Молдова відзначають важливий новий крок у зміцненні свого особливого партнерства: розпочав роботу прямий поїзд Київ – Бухарест.

Сибіга наголосив, що це сполучення – не просто новий транспортний маршрут, а чітке свідчення нашої спільної рішучості будувати нові мости дружби та ще більше зближувати наші народи.

Маршрут сприяє покращенню регіональної зв'язності, інтеграції, мобільності та економічних зв'язків у рамках Одеського трикутника – формату "Україна – Республіка Молдова – Румунія", названого на честь міста, де він був започаткований у 2022 році.

У тестовому режимі залізничне сполучення між столицями України та Румунії запустили у серпні.

Перші пасажирські поїзди на ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй, які сполучають Україну з Румунією, відновили 18 січня 2023 року.

