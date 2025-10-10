Заработало прямое железнодорожное сообщение Киева и Бухареста

В пятницу, 10 октября, начал работу прямой поезд Киев – Бухарест.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

По словам министра, несмотря на ночную атаку РФ, 10 октября Украина, Румыния и Молдова отмечают важный новый шаг в укреплении своего особого партнерства: начал работу прямой поезд Киев – Бухарест.

Сибига отметил, что это сообщение – не просто новый транспортный маршрут, а четкое свидетельство нашей общей решимости строить новые мосты дружбы и еще больше сближать наши народы.

Маршрут способствует улучшению региональной связанности, интеграции, мобильности и экономических связей в рамках Одесского треугольника – формата "Украина – Республика Молдова – Румыния", названного в честь города, где он был основан в 2022 году.

В тестовом режиме железнодорожное сообщение между столицами Украины и Румынии запустили в августе.

Первые пассажирские поезда на участке Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй, которые соединяют Украину с Румынией, восстановили 18 января 2023 года.

Читайте также: Как полномасштабная война дала толчок развитию границы с Румынией.