Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що момент, коли російський правитель Владімір Путін вирішив би піти на мирні переговори, ще не настав.

Про це Вітакер сказав під час конференції в Ризі у четвер, його цитує LSM, повідомляє "Європейська правда".

За словами посла США, проблема Путіна полягає в тому, що, хоча він дуже слабкий, він не може цього показати.

"Ми завжди очікуємо, що все відбудеться в одну мить, наприклад, Дональд Трамп зателефонує, і ми досягнемо угоди. І іноді так і відбувається. Але в цьому випадку Владімір Путін, очевидно, вирішив бути непохитним, і нам доведеться продовжувати посилювати тиск. І саме це зараз і відбувається", – зазначив Вітакер.

Серед слабкостей Путіна він, зокрема виділив реакцію Кремля на повідомлення про можливу передачу Україні ракет Tomahawk.

"Також затримання французьким флотом судна "тіньового флоту" – вони теж на це сильно відреагували. І третя річ, на яку Росія сильно відреагувала, була заява Трампа, коли він назвав Росію "паперовим тигром". Вони провели день, щоб переконати нас, що [Росія] – це ведмідь. Нам потрібно готуватися, бо вони непередбачувані. Але якими б вони не були, ми маємо переконатися, що ми сильні", – сказав Вітакер.

Після зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп навіть сказав, що вірить у здатність України повернути окуповані Росією території.

Нещодавно президент США також висловив упевненість у тому, що зрештою йому вдасться врегулювати ситуацію з війною, яку РФ розв’язала проти України.