Посол США при НАТО: Путін – слабкий, але не може цього показати
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що момент, коли російський правитель Владімір Путін вирішив би піти на мирні переговори, ще не настав.
Про це Вітакер сказав під час конференції в Ризі у четвер, його цитує LSM, повідомляє "Європейська правда".
За словами посла США, проблема Путіна полягає в тому, що, хоча він дуже слабкий, він не може цього показати.
"Ми завжди очікуємо, що все відбудеться в одну мить, наприклад, Дональд Трамп зателефонує, і ми досягнемо угоди. І іноді так і відбувається. Але в цьому випадку Владімір Путін, очевидно, вирішив бути непохитним, і нам доведеться продовжувати посилювати тиск. І саме це зараз і відбувається", – зазначив Вітакер.
Серед слабкостей Путіна він, зокрема виділив реакцію Кремля на повідомлення про можливу передачу Україні ракет Tomahawk.
"Також затримання французьким флотом судна "тіньового флоту" – вони теж на це сильно відреагували. І третя річ, на яку Росія сильно відреагувала, була заява Трампа, коли він назвав Росію "паперовим тигром". Вони провели день, щоб переконати нас, що [Росія] – це ведмідь. Нам потрібно готуватися, бо вони непередбачувані. Але якими б вони не були, ми маємо переконатися, що ми сильні", – сказав Вітакер.
Після зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп навіть сказав, що вірить у здатність України повернути окуповані Росією території.
Нещодавно президент США також висловив упевненість у тому, що зрештою йому вдасться врегулювати ситуацію з війною, яку РФ розв’язала проти України.