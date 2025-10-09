Трамп вірить, що війну РФ проти України він також врегулює

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що зрештою йому вдасться врегулювати ситуацію з війною, яку РФ розв’язала проти України.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Трамп, він "врегулював сім воєн", а також додав, що "ми близькі до врегулювання восьмої".

"І я думаю, що врешті-решт ми врегулюємо (війну) Росії, яка жахлива. До речі, минулого тижня в Росії, між Росією та Україною, загинуло 7000 людей. Я думаю, ми врегулюємо це", – сказав президент США.

Він додав, що не думає, "що будь-хто в історії врегулював стільки конфліктів".

Нещодавно Трамп заявляв, що владнати ситуацію з розв’язаною РФ війною проти України виявилось складніше, ніж встановити мир на Близькому Сході.

Він також розповідав, що тарифи є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди.