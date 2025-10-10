Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что момент, когда российский правитель Владимир Путин решил бы пойти на мирные переговоры, еще не наступил.

Об этом Уитакер сказал во время конференции в Риге в четверг, его цитирует LSM, сообщает "Европейская правда".

По словам посла США, проблема Путина заключается в том, что, хотя он очень слаб, он не может этого показать.

"Мы всегда ожидаем, что все произойдет в один миг, например, Дональд Трамп позвонит, и мы достигнем соглашения. И иногда так и происходит. Но в этом случае Владимир Путин, очевидно, решил быть непреклонным, и нам придется продолжать усиливать давление. И именно это сейчас и происходит", – отметил Уитакер.

Среди слабостей Путина он, в частности, выделил реакцию Кремля на сообщение о возможной передаче Украине ракет Tomahawk.

"Также задержание французским флотом судна "теневого флота" – они тоже на это сильно отреагировали. И третья вещь, на которую Россия сильно отреагировала, было заявление Трампа, когда он назвал Россию "бумажным тигром". Они провели день, чтобы убедить нас, что [Россия] – это медведь. Нам нужно готовиться, потому что они непредсказуемы. Но какими бы они ни были, мы должны убедиться, что мы сильны", – сказал Уитакер.

После встречи с Владимиром Зеленским Трамп даже сказал, что верит в способность Украины вернуть оккупированные Россией территории.

Недавно президент США также выразил уверенность в том, что в конечном итоге ему удастся урегулировать ситуацию с войной, которую РФ развязала против Украины.