Посол США при НАТО: Путин – слаб, но не может этого показать
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что момент, когда российский правитель Владимир Путин решил бы пойти на мирные переговоры, еще не наступил.
Об этом Уитакер сказал во время конференции в Риге в четверг, его цитирует LSM, сообщает "Европейская правда".
По словам посла США, проблема Путина заключается в том, что, хотя он очень слаб, он не может этого показать.
"Мы всегда ожидаем, что все произойдет в один миг, например, Дональд Трамп позвонит, и мы достигнем соглашения. И иногда так и происходит. Но в этом случае Владимир Путин, очевидно, решил быть непреклонным, и нам придется продолжать усиливать давление. И именно это сейчас и происходит", – отметил Уитакер.
Среди слабостей Путина он, в частности, выделил реакцию Кремля на сообщение о возможной передаче Украине ракет Tomahawk.
"Также задержание французским флотом судна "теневого флота" – они тоже на это сильно отреагировали. И третья вещь, на которую Россия сильно отреагировала, было заявление Трампа, когда он назвал Россию "бумажным тигром". Они провели день, чтобы убедить нас, что [Россия] – это медведь. Нам нужно готовиться, потому что они непредсказуемы. Но какими бы они ни были, мы должны убедиться, что мы сильны", – сказал Уитакер.
После встречи с Владимиром Зеленским Трамп даже сказал, что верит в способность Украины вернуть оккупированные Россией территории.
Недавно президент США также выразил уверенность в том, что в конечном итоге ему удастся урегулировать ситуацию с войной, которую РФ развязала против Украины.