У Грузії вже 45 затриманих після масштабних протестів 4 жовтня

Заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелідзе на брифінгу 9 жовтня розповів, що після масштабних мітингів 4 жовтня затримали ще вісьмох осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Вранці 10 жовтня стало відомо про затримання ще одного демонстранта – грузинського бійця Автанділа Сурманідзе, який воював в Україні.

Загалом затримано 45 учасників акції, ще кількох осіб оголосили в розшук. Усім їм загрожує тривале тюремне ув'язнення.

Більшу частину затриманих за рішенням суду вже взяли під варту.

9 жовтня ввечері затримали 71-річного професора Георгія Чахунашвілі – педіатра, дитячого кардіолога і ревматолога. Біля його будинку, неподалік від будівлі парламенту, зібралися родичі та учасники проєвропейських акцій, щоб висловити йому підтримку.

Нагадаємо, на акції протесту 4 жовтня в Тбілісі, у день муніципальних виборів, демонстранти, які вийшли на протест проти дій влади, спробували штурмувати президентський палац, сталися сутички. Спецпризначенці застосували водомети і сльозогінний газ, у відповідь протестувальники кидали каміння і підпалили барикади.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що робитиме все для нейтралізації найбільшої опозиційної партії.