Прем'єр Грузії пообіцяв зробити все для "повної нейтралізації" партії Саакашвілі

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що план із заміни "Єдиного національного руху" на "Лело" і "Гахарія за Грузію", підготовлений Deep State, провалився.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SOVA.

Він зазначив, що фактично ці дві політичні партії вже списані з рахунків.

Кобахідзе підкреслив, що буде зроблено все для повної нейтралізації "Нацруху" – політичної сили, створеної колишнім президентом Михеїлом Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні і залишається неформальним лідером "Єдиного національного руху".

За його словами, "Лело" отримало понад 180 тисяч голосів на попередніх виборах торік, а цього року – половину цього числа. Що стосується партії Гахарія, то на попередніх виборах, зазначив прем'єр, вона отримала понад 160 тисяч голосів – цьогоріч близько 50 тисяч голосів, "тобто проєкт заміни провалився".

"Буде зроблено все, щоб повністю нейтралізувати антидержавну політичну силу, яка називається колективним "Національним рухом". Наступним кроком у цьому напрямку стали вчорашні вибори. Звичайно, ми продовжимо дбати про все це в майбутньому", – заявив Кобахідзе.

Нагадаємо, на акції протесту 4 жовтня в Тбілісі, у день муніципальних виборів, один із головних організаторів мітингу Паата Бурчуладзе проголосив створення Національних зборів, заявивши, що відтепер влада в країні перейшла до рук народу, і закликав МВС не перешкоджати людям і затримати лідерів "Грузинської мрії".

Відразу після нього виступив один із лідерів "Національного руху" Муртаз Зоделава, який закликав "чоловічу силу" протесту попрямувати до президентської резиденції на Атонелі.

У результаті натовп спробував штурмувати палац, сталися сутички. Спецназ застосував водомети і сльозогінний газ, протестувальники закидали силовиків камінням, підпалили барикади.

За підсумками подій 4 жовтня Паату Бурчуладзе перевели в клініку Healthycore. Пізніше МВС Грузії повідомило про затримання організаторів акції протесту 4 жовтня Паати Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Іраклія Надірадзе, Паати Манджгаладзе і Лаші Берідзе. Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Александре Дарахвелідзе, їм закидають заклики до насильницької зміни конституційного ладу або повалення державної влади. Опозиційним політикам загрожує до 9 років позбавлення волі.

