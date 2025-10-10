В Грузии уже 45 задержанных после масштабных протестов 4 октября

Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге 9 октября рассказал, что после масштабных митингов 4 октября задержали еще восемь человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Утром 10 октября стало известно о задержании еще одного демонстранта – грузинского бойца Автандила Сурманидзе, который воевал в Украине.

Всего задержаны 45 участников акции, еще несколько человек объявили в розыск. Всем им грозит длительное тюремное заключение.

Большую часть задержанных по решению суда уже взяли под стражу.

9 октября вечером задержали 71-летнего профессора Георгия Чахунашвили – педиатра, детского кардиолога и ревматолога. Возле его дома, неподалеку от здания парламента, собрались родственники и участники проевропейских акций, чтобы выразить ему поддержку.

Напомним, на акции протеста 4 октября в Тбилиси, в день муниципальных выборов, демонстранты, вышедшие на протест против действий властей, предприняли попытку штурмовать президентский дворец, произошли столкновения. Спецназовцы применили водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие бросали камни и подожгли баррикады.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что будет делать все для нейтрализации крупнейшей оппозиционной партии.