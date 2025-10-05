У Тбілісі водометом розганяли мітингарів, які намагалися зайняти президентський палац

У Тбілісі учасники опозиційної акції спробували зайняти президентський палац Орбеліані, їх розганяли водометами і сльозогінним газом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Ехо Кавказу".

Частина протестувальників проникла на подвір'я будівлі – паркан фактично знесено.

Спецназ намагався захистити резиденцію і витіснити протестувальників, використовуючи перцевий спрей, сльозогінний газ і водомет.

Силовики, імовірно, були не готові до першої спроби штурму будівлі. Далі на місці було мобілізовано додаткові сили спецпризначенців.

На місці відбулися сутички демонстрантів і поліції. Є постраждалі та затримані. Частина протестувальників звела біля палацу барикади і підпалила їх.

Увечері 4 жовтня організатор акції, оперний співак і опозиційний політик Паата Бурчуладзе зачитав на мітингу на площі Свободи декларацію, за яку проголосували учасники протесту.

Декларація складається з трьох пунктів:

Влада належить грузинському народу.

Так звана влада втратила легітимність у конституційному порядку, тому її повноваження припинено.

Національні збори оголошують про мирний перехідний період, який забезпечить – мирне повернення влади в руки народу; звільнення демократичних інституцій; негайне відновлення діалогу про вступ до Європейського Союзу; захист безпеки і миру в країні.

Потім Муртаз Зоделава, один із представників "Національного руху", заявив: "Чоловіча сила сьогодні почне діяти – ми, чоловіча сила, вийдемо на бік Бараташвілі і зажадаємо ключі від президентського палацу. Це буде перший крок".

Після цього частина протестувальників і попрямувала до президентського палацу.

П'ята президентка Саломе Зурабішвілі не підтримала дії частини опозиції: "Цю пародію на захоплення президентського палацу може влаштувати тільки режим, щоб дискредитувати 310-денний мирний протест грузинського народу. Як легітимний президент, я офіційно відкидаю це і продовжую стояти разом із моїм народом мирно, поки ми не доб'ємося проведення нових виборів".

За словами заступника міністра внутрішніх справ Грузії Олександра Дарахвелідзе, "внаслідок протиправних дій учасників протестної акції, зокрема потрапляння в співробітників правоохоронних органів різних предметів, постраждали 14 співробітників МВС, один із них перебуває у важкому стані".

МВС Грузії порушило кримінальну справу за кількома статтями Кримінального кодексу, які передбачають:– напад на поліцейського;– заклики до насильницької зміни конституційного ладу або повалення державної влади;– пошкодження або знищення майна;– організацію, керівництво або участь у груповому насильстві;– а також спробу захоплення або блокування об'єкта стратегічного або особливого значення.

Нагадаємо, у Грузії в суботу завершилися муніципальні вибори, від участі в яких відмовились більшість опозиційних партій.

