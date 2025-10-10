У Польщі повідомили про новий фейк про "підготовку нападу України"

У Польщі зафіксували поширення фейкової інформації про "нібито підготовку нападу з боку України", відповідальність за який буде покладена на РФ.

Про це йдеться у повідомленні польського Міністерства внутрішніх справ, інформує "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, відповідний фейк про "підготовку нападу України" поширює російська сторона.

"Аналіз поширення цієї інформації вказує на планову інформаційну операцію. Її мета завжди однакова – відрізати Україну від підтримки Польщі та країн НАТО. Змінюються лише форми брехні", – зазначили у МВС Польщі.

Як наголосили у відомстві, "критичне мислення та перевірка джерел інформації – найкраща зброя у боротьбі з фейковими новинами".

Нагадаємо, перед парламентськими виборами у Молдові у соціальних мережах постійно циркулювала неправдива інформація про нібито "домовленості про відправку молдовських військ" в Україну воювати з Росією.

А у липні посол України в Угорщині Федір Шандор відзначив значну роль Росії у нагнітанні антиукраїнських настроїв в Угорщині.