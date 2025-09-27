У Молдові перед виборами поширюють фейки про відправку військ в Україну

В адміністрації президента Молдови у суботу попередили громадян про те, що останнім часом у соціальних мережах постійно циркулює неправдива інформація про нібито "домовленості про відправку молдовських військ" в Україну воювати з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Прессекретар президентки Маї Санду Ігор Захаров наголосив, що це фейки, створені для залякування людей. Захаров нагадав, що Молдова – нейтральна держава.

"Будьте обережні. Цими днями в Telegram продовжують поширювати фейки, щоб залякати людей і посіяти недовіру. Молдова – нейтральна держава і залишиться такою. Всі історії про нібито досягнуті угоди про відправку військ – відверта брехня. Не дозволяйте себе обманювати: правда і наша єдність – найкращий захист", – заявив Захаров.

Він закликав громадян отримувати інформацію тільки з офіційних джерел і повідомляти про недостовірну інформацію.

У неділю, 28 вересня у Молдові відбудуться парламентські вибори, за підсумками яких проросійські сили мають шанс отримати владу.

Нагадаємо, у Молдові за два дні до виборів ускладнили доступ мешканців Придністров'я до голосування.

Про загрози, які несуть Україні результати парламентських виборів у Молдові, і про ймовірні сценарії, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка – Додон та ультраправі на службі Кремля: хто може виграти у Молдові та чим це загрожує Україні.