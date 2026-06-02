У парламенті Фінляндії невдоволені приховуванням інформації про дрони з України

У Комітеті питань закордонних справ фінського парламенту розчаровані тим, як комітет був поінформований про дрони, що прямували до Фінляндії.

Голова Комітету з питань закордонних справ Йоханнес Коскінен заявив у понеділок, що комітету не повідомили про те, що Фінляндія отримала інформацію про дрони від України. На думку Коскінена, джерело інформації є важливою інформацією, про яку слід було повідомити комітету.

Антті Кайконен, який також входить до складу Комітету з питань закордонних справ, висловив таку ж думку. На його думку, інформація про походження загрози з боку дронів підпадає під сферу права парламенту на інформацію.

"З питань, що мають ключове значення для безпеки, принаймні Комітет з питань закордонних справ та Комітет з питань оборони отримують вичерпну інформацію, включаючи деталі, якщо це необхідно. У цьому випадку не все було повідомлено", – каже Кайконен.

Кайкконен не висловив свою позицію щодо того, чи слід було повідомити фінам більш детальну інформацію про дрони.

"Завданням органів безпеки є оцінка того, що можна оприлюднити. Я розумію, що є речі, про які не завжди можна говорити. Але з точки зору права парламенту на інформацію, тут було що покращувати", – сказав він.

Тютті Туппурайнен, теж членкиня Комітету з питань закордонних справ, зазначає, що необхідно створити чіткі правила гри щодо того, які питання підпадають під сферу права парламенту на доступ до інформації.

"Як член Комітету з питань закордонних справ, я б оцінила, що джерело цієї інформації про загрозу було б важливою інформацією, яку слід було надати Комітету з питань закордонних справ, але цього не сталося, принаймні досі", – сказала вона.

Туппурайнен наголошує, що парламент є найвищим державним органом і повинен мати повний доступ до інформації з питань зовнішньої політики та безпеки.

Helsingin Sanomat напередодні повідомила, спираючись на власну інформацію, що загроза з боку дронів для столичного регіону Уусімаа у травні була спричинена помилкою, допущеною Україною. За даними джерел HS, Україна сама попередила Фінляндію вночі, що випадково направила дрони в бік Фінляндії. Дрони несли вибухівку.

Рано вранці в п’ятницю, 15 травня, весь регіон Уусімаа був попереджений про те, що в повітрі перебуває потенційно небезпечний дрон. Людям було рекомендовано залишатися в приміщеннях. Пізніше з’ясувалося, що в повітряному просторі Фінляндії дронів не було.