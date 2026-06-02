Франція засудила нічний масований удар РФ по українських містах

Франція засудила завдані Росією вночі 2 червня масовані удари по низці українських міст, що призвели до пошкодження будинків і загибелі людей.

Про це йдеться у заяві МЗС Франції, текст якої є у розпорядженні "Європейської правди".

Офіційний Париж висловив суворий осуд російських ударів по Києву та містах у східній частині України, відзначивши, що вони спричинили загибель багатьох цивільних, у тому числі дітей.

"Ці масовані удари, спрямовані проти населення та цивільної інфраструктури, вкотре демонструють тотальну зневагу Москви до зусиль задля встановлення миру. Попри повторювані пропозиції тривалого припинення вогню, з якими виступала Україна, Кремль зволікає, щоб продовжувати свою загарбницьку війну", – наголосили в МЗС Франції.

У заяві підкреслили, що ці удари є порушенням міжнародного гуманітарного права і Франція сприятиме тому, щоб вони не залишились безкарними.

"У цей траурний день Франція висловлює Києву глибоку солідарність з українським народом, висловлює співчуття родинам загиблих та бажає швидкого одужання постраждалим. Ці нові атаки лише посилять нашу готовність збільшити тиск на Росію", – зазначає офіційний Париж.

"Ми продовжимо, спільно з нашими партнерами, на двосторонньому та європейському рівнях, надавати Україні усю необхідну підтримку, щоб наближати справедливий тривалий мир, який гарантуватиме її безпеку та безпеку Європи", – підсумовують у заяві.

За останніми даними, внаслідок нічних ударів у Дніпрі загинули 12 людей, у Києві – загинули 6 і близько 80 постраждали, у Харкові – понад 10 постраждалих.

