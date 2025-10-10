В Польше сообщили о новом фейке о "подготовке нападения Украины"

В Польше зафиксировали распространение фейковой информации о "якобы подготовке нападения со стороны Украины", ответственность за которое будет возложена на РФ.

Об этом говорится в сообщении польского Министерства внутренних дел, информирует "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, соответствующий фейк о "подготовке нападения Украины" распространяет российская сторона.

"Анализ распространения этой информации указывает на плановую информационную операцию. Ее цель всегда одинакова – отрезать Украину от поддержки Польши и стран НАТО. Меняются только формы лжи", – отметили в МВД Польши.

Как отметили в ведомстве, "критическое мышление и проверка источников информации – лучшее оружие в борьбе с фейковыми новостями".

Напомним, перед парламентскими выборами в Молдове в социальных сетях постоянно циркулировала ложная информация о якобы "договоренности об отправке молдовских войск" в Украину воевать с Россией.

А в июле посол Украины в Венгрии Федор Шандор отметил значительную роль России в нагнетании антиукраинских настроений в Венгрии.