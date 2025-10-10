Бундестаг зняв імунітет із двох депутатів ультраправої "АдН"

Бундестаг зняв імунітет з депутатів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") у справах про можливу образу журналістки, а також про ймовірне використання нацистського вітання.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Бундестаг зняв імунітет з двох депутатів "АдН" Стефана Бранднера та Матіаса Моосдорфа – 9 жовтня ввечері депутати від партій ХДС/ХСС, СДПН, "Зелених" та "Лівих" проголосували за це рішення, тоді як "АдН" утрималася.

За словами речника парламентської фракції "АдН", справа Бранднера стосується звинувачень у потенційній образі журналістки, а справа Моосдорфа – у ймовірному використанні нацистського вітання.

Зазначається, що Бранднер вже понад рік веде судовий спір із журналісткою Spiegel після того, які він нібито назвав її "фашисткою".

За словами речника парламентської фракції, Мусдорфа звинувачують у тому, що близько двох з половиною років тому він зробив гітлерівський салют у бічній кімнаті будівлі Рейхстагу.

За інформацією відповідального комітету Бундестагу, проти двох депутатів "АдН" буде порушено кримінальну справу.

На початку червня писали, що відповідно до щорічного звіту внутрішньої розвідки Німеччини, ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") приховує дедалі більшу кількість правих екстремістів.

Нещодавно консервативний блок ХДС/ХСС в останньому опитуванні інституту Ipsos показав найгірший результат за три останні роки спостережень, тоді як ультраправа "Альтернатива для Німеччини" залишилась на першому місці.

