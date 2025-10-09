Підтримка блоку Мерца опустилась до мінімуму за три роки, "АдН" лідирує

Консервативний блок ХДС/ХСС в останньому опитуванні інституту Ipsos показав найгірший результат за три останні роки спостережень, тоді як ультраправа "Альтернатива для Німеччини" залишилась на першому місці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Згідно з нещодавнім недільним опитуванням інституту дослідження громадської думки Ipsos, "АдН" залишається найсильнішою партією з 25% підтримки.

Своєю чергою ХДС/ХСС втратили один відсотковий пункт і тепер мають лише 23% – востаннє консервативний блок здобував такий результат у квітні 2022 року.

Соціал-демократична партія Німеччини, яка входить до коаліції з ХДС/ХСС, та Ліва партія в опитуванні Ipsos зберегли 15% і 12% підтримки, натомість Партія зелених – втратила один пункт і залишилась з 11%.

В опитуванні Ipsos також зріс рейтинг ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт – до 5%, що б могло забезпечити їй проходження до парламенту Німеччини.

Інші опитування також показували, що "Альтернатива для Німеччини" очолює рейтинг симпатій німецьких виборців.

Водночас державний міністр при канцлері Фрідріху Мерці і уповноважений федерального уряду з культури та ЗМІ Вольфрам Ваймер спророкував "АдН" провал на наступних виборах.

