Бундестаг снял иммунитет с двух депутатов ультраправой "АдГ"

Бундестаг снял иммунитет с депутатов ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") по делам о возможном оскорблении журналистки, а также о вероятном использовании нацистского приветствия.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Бундестаг снял иммунитет с двух депутатов "АдГ" Стефана Бранднера и Матиаса Моосдорфа – 9 октября вечером депутаты от партий ХДС/ХСС, СДПГ, "Зеленых" и "Левых" проголосовали за это решение, тогда как "АдГ" воздержалась.

По словам представителя парламентской фракции "АдГ", дело Бранднера касается обвинений в потенциальном оскорблении журналистки, а дело Моосдорфа – в вероятном использовании нацистского приветствия.

Отмечается, что Бранднер уже больше года ведет судебный спор с журналисткой Spiegel после того, как он якобы назвал ее "фашисткой".

По словам представителя парламентской фракции, Мусдорфа обвиняют в том, что около двух с половиной лет назад он сделал гитлеровский салют в боковой комнате здания Рейхстага.

По информации ответственного комитета Бундестага, против двух депутатов "АдГ" будет возбуждено уголовное дело.

В начале июня писали, что согласно ежегодному отчету внутренней разведки Германии, ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") скрывает все большее количество правых экстремистов.

Недавно консервативный блок ХДС/ХСС в последнем опросе института Ipsos показал худший результат за три последних года наблюдений, тогда как ультраправая "Альтернатива для Германии" осталась на первом месте.

