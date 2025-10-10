Орбан заявив, що українська розвідка вже "у смартфонах угорців"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив українську розвідку у тому, що вона "проникла" у смартфони угорців через опозиційну партію "Тиса".

Як пише "Європейська правда", про це Орбан сказав у інтерв’ю державному радіо в п’ятницю, уривок з якого викладено у профілі Орбана в соцмережі Х.

Угорський прем’єр заявив, що українська розвідка "не просто стежить за Угорщиною, а проникла в країну через проукраїнську. за його словами, партію "Тиса".

"Вони проникли в суспільне життя і політику, надаючи технологічну допомогу своїм союзникам, щоб допомогти їм здобути владу тут. Колись ми говорили: "Росіяни вже в коморі", тепер ми мусимо сказати: "Українці вже у вашому смартфоні". Ми не дозволимо цього!" – заявив Віктор Орбан.

Ймовірно, заява Орбана стосувалась повідомлення угорського видання Index про те, що українська компанія PettersonApps могла працювати над розробкою застосунку опозиційної партії "Тиса". У публікації йшлося, що хтось допустив витік даних у мережу 18 тисяч користувачів застосунку.

Пресслужба партії "Тиса" повідомила, що додаток розробили угорські фахівці. Згодом партія також заявила, що хоча у згаданій базі даних є відомості, пов’язані з їхньою спільнотою, вони не знають джерела походження цих даних.

Нагадаємо, днями Віктор Орбан поскаржиться, що президент України Володимир Зеленський використовує "тактику морального шантажу" проти Угорщини.

Також Орбан нещодавно повторив, що угорці не хочуть бути в одному союзі з українцями, щоб "не розділити їх долю"