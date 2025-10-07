Орбан поскаржився на "моральний шантаж" Зеленського

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан скаржиться, що президент України Володимир Зеленський використовує "тактику морального шантажу" проти його країни.

Про це очільник уряду Угорщини написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Орбана, Зеленський "хоче вирішувати, що краще для угорців".

"Він знову використовує свою звичайну тактику морального шантажу, щоб змусити країни підтримати його військові зусилля", – написав він.

Орбан додав, що Угорщина "не має морального зобов'язання підтримувати вступ України до ЄС".

"Жодна країна ніколи не шантажувала Євросоюз, щоб вступити до нього, і цього разу цього теж не станеться. Договір про ЄС не залишає місця для двозначності: рішення про членство ухвалюється державами-членами одноголосно", – зазначив угорський прем’єр.

У цьому контексті він нагадав про проведене в Угорщині опитування щодо підтримки членства України в ЄС, за результатами якого більшість угорців не підтримали вступ України.

"Якщо ви хочете змінити це, то медійна кампанія, яку ви ведете проти Угорщини, ймовірно, не найкращий спосіб завоювати друзів", – додав Орбан.

Нагадаємо, Зеленський раніше заявив, що Україна стане членом ЄС незалежно від позиції прем’єр-міністра Угорщини.

Водночас Орбан нещодавно повторив, що угорці не хочуть бути в одному союзі з українцями, щоб "не розділити їх долю" – а доля українців, за його словами, бути поряд з Росією. Також угорський прем’єр вважає, що Україна не є суверенною державою, адже за її рахунки платять держави Європейського Союзу.

