Орбан заявил, что украинская разведка уже "в смартфонах венгров"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинскую разведку в том, что она „проникла" в смартфоны венгров через оппозиционную партию "Тиса".

Как пишет "Европейская правда", об этом Орбан сказал в интервью государственному радио в пятницу, отрывок из которого изложен в профиле Орбана в соцсети Х.

Венгерский премьер заявил, что украинская разведка "не просто следит за Венгрией, а проникла в страну через, по его словам, проукраинскую партию "Тиса".

"Они проникли в общественную жизнь и политику, оказывая технологическую помощь своим союзникам, чтобы помочь им получить власть здесь. Когда-то мы говорили: "Россияне уже в кладовой", теперь мы должны сказать: "Украинцы уже в вашем смартфоне". Мы не позволим этого!" – заявил Виктор Орбан.

Вероятно, заявление Орбана касалось сообщения венгерского издания Index о том, что украинская компания PettersonApps могла работать над разработкой приложения оппозиционной партии "Тиса". В публикации говорилось, что кто-то допустил утечку данных в сеть 18 тысяч пользователей приложения.

Пресс-служба партии "Тиса" сообщила, что приложение разработали венгерские специалисты. Впоследствии партия также заявила, что хотя в упомянутой базе данных есть сведения, связанные с их сообществом, они не знают источника происхождения этих данных.

Напомним, на днях Виктор Орбан пожаловался, что президент Украины Владимир Зеленский использует "тактику морального шантажа" против Венгрии.

Также Орбан недавно повторил, что венгры не хотят быть в одном союзе с украинцами, чтобы "не разделить их судьбу".