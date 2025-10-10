Складна зима, довіра до України, вступ в ЄС і 100 млрд кредиту – головне з інтерв’ю посла ЄС

Катаріна Матернова – посол ЄС в Україні, що працює на цій посаді вже два роки, але питанням вступу України до Євросоюзу опікується набагато довше.

У 2023 році, коли вона прибула до Києва, задачею номер №1 у відносинах з ЄС видавалося політичне рішення про відкриття переговорів. У грудні 2023-го це сталося, але доволі швидко ми знову вперлися в "угорську стіну".

В інтерв’ю "Європейській правді" вона розповіла про оптимізм щодо відкриття кластерів вже цього року і пояснила, як саме це може відбутися; про важку зиму, що чекає попереду, про те, як на це реагуватиме Європа; а також про очікування від 2026 року.

В інтерв'ю "Європейській правді" вона розповіла про оптимізм щодо відкриття кластерів вже цього року і пояснила, як саме це може відбутися; про важку зиму, що чекає попереду, про те, як на це реагуватиме Європа; а також про очікування від 2026 року.

28 серпня стане одним із тих днів, які я не забуду до кінця життя.

Приблизно за 80–90 метрів від представництва ЄС і за 30 метрів від Британської ради дві ракети влучили у невелику адміністративну будівлю. Нашу будівлю тоді серйозно пошкодили і вибухова хвиля, і уламки ракет.

Цю атаку я вважаю попереджувальним ударом.

Ці атаки стають дедалі ближчими. Ситуація загострюється. За тиждень після нас Кабмін зазнав удару крилатою ракетою. Зараз майже щодня бачимо атаки на енергетичну інфраструктуру та на залізницю.

Проте у роботі представництва ЄС ми нічого не змінюємо. Європа підтримує Україну, тож ми залишаємося тут, у Києві.

Очікування на цю зиму стають дедалі гіршими після кожної атаки. Тому донорська спільнота зараз дуже активно мобілізується.

Нещодавно ЄС надав свої гарантії для підтримки двох великих кредитів на закупівлю газу – на 500 млн євро від ЄБРР та на 300 млн євро від ЄІБ. Але ми вже обговорюємо можливість збільшити цю суму, бо одна з останніх великих атак була спрямована проти газовидобутку та газових сховищ.

За нашими оцінками, вам потрібно ще понад мільярд євро для закупівлі газу. Тоді газу може вистачити. Але якщо атаки продовжуватимуться й загострюватимуться – потреби, очевидно, зростуть.

Що стосується електрики: дійсно, ми очікуємо відключень світла. Можливо, вони будуть локальними. І, сподіваюся, нам вдасться забезпечити достатні постачання електроенергії з ЄС до України – ми надаємо кошти на це. Ми також постійно доставляємо великі генератори, трансформатори, ресурси для закупівлі газу та збільшення імпорту електроенергії.

Я не вважаю, що події липня 2025 року, коли була спроба обмежити незалежність двох антикорупційних агентств (НАБУ та САП), зруйнували ваше європейське майбутнє.

Саме тому я і не вживаю слово "катастрофа". Бо все не було зруйноване.

Але шкода була завдана, і потрібно буде працювати над повним відновленням довіри.

І в України є дещо критично важливе для її успіху: це сила громадянського суспільства, сила незалежних медіа та відкритого суспільного обговорення.

Вражає те, що попри три з половиною роки жорстокої війни ви зберегли таку свободу публічного обговорення.

Я бачу, що у будь-якому типі медіа – і на ТБ, і в інтернеті – є плюралізм. І ми бачимо дуже позитивні рішення – наприклад, нещодавно Рада відкрила трансляцію своїх засідань.

Ми маємо достатню впевненість, що зможемо відкрити кластери до кінця року. Є зусилля, щоб за данського головування Україна перейшла на наступний етап процесу вступу в ЄС.

Більш того, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос після візиту на Закарпаття заявила, що на власні очі бачила: немає жодних перешкод, які б не дозволяли Україні відкрити перший кластер через питання національних меншин.

Щодо ризиків дефіциту бюджету України, то я майже впевнена, що "репараційна позика" на понад 100 мільярдів буде погоджена.

Далі – основні тези Катаріни Матернової.