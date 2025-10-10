Сложная зима, доверие к Киеву, вступление в ЕС и 100 млрд кредита – главное из интервью посла ЕС

Катарина Матернова – посол ЕС в Украине, работающая на этой должности уже два года, но вопросом вступления Украины в Евросоюз занимается гораздо дольше.

В 2023 году, когда она прибыла в Киев, задачей номер №1 в отношениях с ЕС казалось политическое решение об открытии переговоров. В декабре 2023-го это произошло, но довольно быстро мы снова уперлись в "венгерскую стену".

В интервью "Европейской правде" она рассказала об оптимизме в отношении открытия кластеров уже в этом году и объяснила, как именно это может произойти; о тяжелой зиме, которая ждет впереди, о том, как на это будет реагировать Европа; а также об ожиданиях от 2026 года.

Предлагаем посмотреть интервью в видеоформате, а текстовая версия – в материале "Ожидания на эту зиму становятся все хуже, но мы будем в Киеве". Интервью посла ЕС в Украине. Далее – основные тезисы Катарины Матерновой.

28 августа станет одним из тех дней, которые я не забуду до конца жизни.

Примерно в 80–90 метрах от представительства ЕС и в 30 метрах от Британского совета две ракеты попали в небольшое административное здание. Наше здание тогда серьезно повредили и взрывная волна, и обломки ракет.

Эту атаку я считаю предупредительным ударом.

Эти атаки становятся все ближе. Ситуация обостряется. Через неделю после нас Кабмин подвергся удару крылатой ракетой. Сейчас почти каждый день мы видим атаки на энергетическую инфраструктуру и на железную дорогу.

Однако в работе представительства ЕС мы ничего не меняем. Европа поддерживает Украину, поэтому мы остаемся здесь, в Киеве.

Ожидания этой зимы становятся все хуже после каждой атаки. Поэтому донорское сообщество сейчас очень активно мобилизуется.

Недавно ЕС предоставил свои гарантии для поддержки двух крупных кредитов на закупку газа – на 500 млн евро от ЕБРР и на 300 млн евро от ЕИБ. Мы уже обсуждаем возможность увеличить эту сумму, потому что одна из последних крупных атак была направлена против газодобычи и газовых хранилищ.

По нашим оценкам, вам нужно еще более миллиарда евро для закупки газа. Тогда газа может хватить. Но если атаки будут продолжаться и обостряться – потребности, очевидно, возрастут.

Что касается электричества: действительно, мы ожидаем отключений света. Возможно, они будут локальными. И, надеюсь, нам удастся обеспечить достаточные поставки электроэнергии из ЕС в Украину – мы предоставляем средства на это. Мы также постоянно доставляем большие генераторы, трансформаторы, ресурсы для закупки газа и увеличения импорта электроэнергии.

Я не считаю, что события июля 2025 года, когда была попытка ограничить независимость двух антикоррупционных агентств (НАБУ и САП), разрушили ваше европейское будущее.

Именно поэтому я и не употребляю слово "катастрофа". Потому что все не было разрушено.

Но ущерб был нанесен, и нужно будет работать над полным восстановлением доверия.

И у Украины есть нечто критически важное для ее успеха: сила гражданского общества, сила независимых медиа и открытого общественного обсуждения.

Впечатляет то, что несмотря на три с половиной года жестокой войны, вы сохранили такую свободу публичного обсуждения.

Я вижу, что в любом типе медиа – и на ТВ, и в интернете – есть плюрализм. И мы видим очень позитивные решения – например, недавно Рада открыла трансляцию своих заседаний.

Мы достаточно уверены, что сможем открыть кластеры до конца года. Есть усилия, чтобы под датским председательством Украина перешла на следующий этап процесса вступления в ЕС.

Более того, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос после визита в Закарпатье заявила, что своими глазами видела: нет никаких препятствий, которые не позволяли бы Украине открыть первый кластер из-за вопроса национальных меньшинств.

Что касается рисков дефицита бюджета Украины, то я почти уверена, что "репарационный заем" на сумму более 100 миллиардов будет согласован.

Что касается рисков дефицита бюджета Украины, то я почти уверена, что "репарационный заем" на сумму более 100 миллиардов будет согласован.