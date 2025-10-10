Президент Словаччини наполягає, що його країна має брати участь у "стіні дронів"

Словацький президент Петер Пеллегріні вважає, що Словаччина має бути частиною майбутньої системи захисту проти дронів на східному фланзі Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TASR.

Під час візиту до Естонії у пʼятницю Пеллегріні сказав, що Словаччина має бути частиною "стіни дронів" і жодна країна східного крила ЄС не може бути виключена з цього проєкту.

"Словаччина повинна бути частиною цього проєкту. Східне крило має бути захищене як єдине ціле, там не може бути жодної паузи чи прогалини", – сказав він.

На думку президента Словаччини, для цього можна використати знання та досвід України у протидії безпілотникам.

"Здається, що замість дорогих і надзвичайно недоступних технічних засобів ми могли б використовувати цілком доступні за ціною рішення українських виробників цих систем, які могли б допомогти принаймні у виявленні можливого проникнення дронів на нашу територію. Потім, звичайно, друга частина – це знищення або збиття такого дрона", – сказав Пеллегріні.

Як відомо, під час засідання Європейської ради 23-24 жовтня у Брюсселі лідери держав Європейського Союзу обговорять проєкт "дорожньої карти" з реалізації оборонної стратегії ЄС, до якої входить побудова "стіни дронів".

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня напередодні привітала план Європейського Союзу щодо створення "стіни дронів" вздовж східного кордону ЄС, але назвала цю ідею "дуже сирою".