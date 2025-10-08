Лідери ЄС 23 жовтня обговорять оборонну "дорожню карту" та проєкт "стіни дронів"

Під час засідання Європейської ради 23-24 жовтня у Брюсселі лідери держав Європейського Союзу обговорять проєкт "дорожньої карти" з реалізації оборонної стратегії ЄС, яка включає побудову "стіни дронів".

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", заявила данська міністерка у справах Європи Марі Б'єрре, виступаючи на пленарних дебатах Європейського парламенту у Страсбурзі 8 жовтня щодо спільної відповіді на порушення Росією повітряного простору ЄС.

"Минулого тижня в Копенгагені лідери ЄС чітко підтвердили свої зобов’язання працювати разом. Вони обговорили прогрес щодо узгоджених пріоритетних напрямів, які включають, зокрема, протиповітряну та протиракетну оборону, артилерію, безпілотні літальні апарати та системи протидії дронам, військову мобільність і кіберстійкість", – розповіла Б’єрре.

Вона зауважила, що лідери ЄС в Копенгагені загалом підтримали пріоритетні ініціативи, представлені Єврокомісією та високою представницею ЄС у закордонних справах Каєю Каллас.

"Серед них – європейська ініціатива щодо дронів та система спостереження за східним флангом Eastern Flank Watch ("Варта східного флангу")", – уточнила данська міністерка.

"Європейська рада у жовтні повернеться до розгляду дорожньої карти з питань оборонної готовності. Безпілотники та системи протидії дронам є пріоритетом", – наголосила вона.

За словами Марії Б’єрре, проєкт Eastern Flank Watch, до якого входить і "стіна дронів", "буде доповнювати ініціативи та дії НАТО на східному кордоні".

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала систематичні вторгнення російських дронів у повітряний простір держав ЄС "гібридною війною".

Нагадаємо, впродовж останніх тижнів у повітряному просторі низки країн ЄС фіксували невідомі безпілотники. Зокрема, оборонний гігант Бельгії повідомив про зростаючу кількість підозрілих дронів над своїми об'єктами.

2 жовтня аеропорт Мюнхена призупинив роботу через присутність невідомого безпілотника чи безпілотників.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що, на його думку, за польотами багатьох безпілотників, помічених над Німеччиною, стоїть Росія.