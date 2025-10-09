У Латвії підтримують створення "стіни дронів", але вважають ідею ще "дуже сирою"

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня вітає план Європейського Союзу щодо створення "стіни дронів" вздовж східного кордону ЄС, але назвала цю ідею "дуже сирою".

Про це вона сказала в коментарі Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як відомо, під час засідання Європейської ради 23-24 жовтня у Брюсселі лідери держав Європейського Союзу обговорять проєкт "дорожньої карти" з реалізації оборонної стратегії ЄС, до якої входить побудова "стіни дронів".

Водночас Сіліня визнала, що насправді ніхто не знає всіх деталей.

"Нам дійсно потрібно співпрацювати з іншими європейськими країнами, тому що зараз загроза дронів поширюється не тільки на країни Балтії, але й на Копенгаген та інші країни Європи", – наголосила прем’єрка Латвії.

Нагадаємо, впродовж останніх тижнів у повітряному просторі низки країн ЄС фіксували невідомі безпілотники. Зокрема, оборонний гігант Бельгії повідомив про зростаючу кількість підозрілих дронів над своїми об'єктами.

2 жовтня аеропорт Мюнхена призупинив роботу через присутність невідомого безпілотника чи безпілотників.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що, на його думку, за польотами багатьох безпілотників, помічених над Німеччиною, стоїть Росія.