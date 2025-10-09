Укр Рус Eng

У Латвії підтримують створення "стіни дронів", але вважають ідею ще "дуже сирою"

Новини — Четвер, 9 жовтня 2025, 16:05 — Уляна Кричковська

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня вітає план Європейського Союзу щодо створення "стіни дронів" вздовж східного кордону ЄС, але назвала цю ідею "дуже сирою".

Про це вона сказала в коментарі Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як відомо, під час засідання Європейської ради 23-24 жовтня у Брюсселі лідери держав Європейського Союзу обговорять проєкт "дорожньої карти" з реалізації оборонної стратегії ЄС, до якої входить побудова "стіни дронів".

Водночас Сіліня визнала, що насправді ніхто не знає всіх деталей.

"Нам дійсно потрібно співпрацювати з іншими європейськими країнами, тому що зараз загроза дронів поширюється не тільки на країни Балтії, але й на Копенгаген та інші країни Європи", – наголосила прем’єрка Латвії.

Нагадаємо, впродовж останніх тижнів у повітряному просторі низки країн ЄС фіксували невідомі безпілотники. Зокрема, оборонний гігант Бельгії повідомив про зростаючу кількість підозрілих дронів над своїми об'єктами.

2 жовтня аеропорт Мюнхена призупинив роботу через присутність невідомого безпілотника чи безпілотників. 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що, на його думку, за польотами багатьох безпілотників, помічених над Німеччиною, стоїть Росія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія Війна з РФ
Реклама: