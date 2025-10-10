Президент Словакии настаивает, что его страна должна участвовать в "стене дронов"

Словацкий президент Петер Пеллегрини считает, что Словакия должна быть частью будущей системы защиты против дронов на восточном фланге Европейского Союза.

Во время визита в Эстонию в пятницу Пеллегрини сказал, что Словакия должна быть частью "стены дронов" и ни одна страна восточного крыла ЕС не может быть исключена из этого проекта.

"Словакия должна быть частью этого проекта. Восточное крыло должно быть защищено как единое целое, там не может быть никакой паузы или пробела", – сказал он.

По мнению президента Словакии, для этого можно использовать знания и опыт Украины в противодействии беспилотникам.

"Кажется, что вместо дорогих и чрезвычайно недоступных технических средств мы могли бы использовать вполне доступные по цене решения украинских производителей этих систем, которые могли бы помочь по крайней мере в выявлении возможного проникновения дронов на нашу территорию. Затем, конечно, вторая часть – это уничтожение или сбивание такого дрона", – сказал Пеллегрини.

Как известно, во время заседания Европейского совета 23-24 октября в Брюсселе лидеры государств Европейского Союза обсудят проект "дорожной карты" по реализации оборонной стратегии ЕС, в которую входит построение "стены дронов".

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня накануне приветствовала план Европейского Союза по созданию "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС, но назвала эту идею "очень сырой".