Каллас відповіла на заяви Меркель про причини повномасштабної війни

У минулому прем’єрка Естонії, а нині головна дипломатка ЄС Кая Каллас переконана, що єдиним винуватцем повномасштабної війни є Росія, яка вторглася в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю ERR, коли її попросили прокоментувати нещодавні заяви колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Каллас запитали, як вона розцінює слова ексканцлерки про те, що позиція Балтійських держав та Польщі буцімто зашкодила дипломатичним спробам умиротворити Росію – оскільки Каллас тоді була прем’єркою.

Каллас наголосила, що єдиним винуватцем російської агресії проти України є Росія.

"Росія вирішила напасти на іншу суверенну державу. А щодо їхніх так званих причин… Виправдань цьому немає. Міжнародне право не дає права застосувати силу проти будь-якої іншої країни. Тож єдиний винуватець тут – Росія", – сказала головна дипломатка ЄС.

"А якщо подивитися в історію, скільки разів Росія без будь-яких причин нападала на інші країни, коли нічого не загрожувало її безпеці. Просто щоб розширювати свою імперію. Ми однозначно на правильному боці історії", – підкреслила вона.

Каллас запитали, чи не виглядає інтерв’ю Меркель спробою самовиправдання.

"Я не читала інтерв’ю сама, як саме вона аргументувала усе. Що очевидно – що вона робила свою роботу, прагнучи кращого для світу і для Німеччини. На жаль, рішення доводиться ухвалювати у конкретний момент у певному контексті… А хто був правий чи неправий, стає зрозуміло лише згодом. Вона хотіла зробити як краще і вклала у це багато зусиль", – сказала Каллас.

Чинний глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна сказав, що покладати відповідальність на Польщу або країни Балтії за агресію Росії проти України "не тільки недоречно, а й просто неправильно".

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс після інтерв’ю Меркель сказав, що їй варто критично переглянути свою політичну спадщину.