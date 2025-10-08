Ексглава МЗС Литви про заяви Меркель: краще б вона нічого не говорила

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель має критично переглянути свою політичну спадщину.

Про це колишній литовський міністр сказав у коментарі LRT, повідомляє "Європейська правда".

Меркель в інтерв'ю угорському проєкту Partizan сказала, що Польща та країни Балтії завадили налагодженню прямих контактів ЄС з Владіміром Путіним, що у підсумку призвело до подій, які вилились у повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Однак, як підкреслив Ландсбергіс, саме зовнішня політика Меркель створила умови для російської агресії проти сусідів.

"Під час її керівництва Росія двічі нападала на своїх сусідів – у 2008 році на Грузію і в 2014-му на схід України. При цьому, наскільки відомо, Москва готувалася до повномасштабного вторгнення в Україну задовго до 2022 року", – нагадав він.

За словами ексочільника литовського МЗС, заяви Меркель – це "приклад перевернутої логіки", коли людина, яка найбільше сприяла посиленню Росії, її агресивності та рішенню напасти на сусідів, тепер "намагається знайти, на кого звалити відповідальність".

На думку Ландсбергіса, прагнення Меркель покласти наслідки своєї політики на інші держави – це спроба захистити власну спадщину.

"Думаю, у неї є страх перед тим, як її будуть згадувати. Краще б вона взагалі нічого не говорила. А ще краще – визнала свої помилки. Але обраний шлях, мабуть, найменш розумний", – сказав колишній міністр.

Зазначимо, глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна після заяв Меркель сказав, що покладати відповідальність на Польщу або країни Балтії за агресію Росії проти України "не тільки недоречно, а й просто неправильно".