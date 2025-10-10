Каллас ответила на заявления Меркель о причинах полномасштабной войны

В прошлом премьер Эстонии, а ныне главный дипломат ЕС Кая Каллас убеждена, что единственным виновником полномасштабной войны является Россия, которая вторглась в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью ERR, когда ее попросили прокомментировать недавние заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

Каллас спросили, как она расценивает слова экс-канцлера о том, что позиция Балтийских государств и Польши якобы помешала дипломатическим попыткам умиротворить Россию – поскольку Каллас тогда была премьером.

Каллас подчеркнула, что единственным виновником российской агрессии против Украины является Россия.

"Россия решила напасть на другое суверенное государство. А относительно их так называемых причин... Оправданий этому нет. Международное право не дает права применить силу против любой другой страны. Поэтому единственный виновник здесь – Россия", – сказала главный дипломат ЕС.

"А если посмотреть в историю, сколько раз Россия без каких-либо причин нападала на другие страны, когда ничего не угрожало ее безопасности. Просто чтобы расширять свою империю. Мы однозначно на правильной стороне истории", – подчеркнула она.

Каллас спросили, не выглядит ли интервью Меркель попыткой самооправдания.

"Я не читала интервью сама, как именно она аргументировала все. Что очевидно – что она делала свою работу, стремясь к лучшему для мира и для Германии. К сожалению, решение приходится принимать в конкретный момент в определенном контексте... А кто был прав или неправ, становится понятно только потом. Она хотела сделать как лучше и вложила в это много усилий", – сказала Каллас.

Действующий глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна сказал, что возлагать ответственность на Польшу или страны Балтии за агрессию России против Украины "не только неуместно, но и просто неправильно".

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после интервью Меркель сказал, что ей стоит критически пересмотреть свое политическое наследие.