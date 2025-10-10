Уряд Польщі запропонував посилити вимоги до надання громадянства

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі у пʼятницю представило пропозиції щодо нових рішень стосовно набуття польського громадянства – зокрема запровадження тесту для іноземців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Пропозицію нових правил надання польського громадянства представили на пресконференції у пʼятницю заступники глав МВС Польщі Магдалена Рогуська та Мацей Дущик.

Першою з представлених пропозицій є запровадження тесту, який перевірятиме у претендентів на громадянство "знання цінностей, принципів, права, історії Польщі та ступінь інтеграції з польським суспільством". Він має проводитися двічі на рік.

Крім того, той, хто бажає отримати громадянство Польщі за новими правилами, має прожити в Польщі мінімум вісім років (три роки тимчасового проживання та п'ять років постійного проживання).

У випадку репатріантів мінімальний термін становив би один рік (наразі набуття громадянства відбувається в момент перетину кордону). Для власників Карти поляка це було б мінімум три роки (зараз рік).

Проєкт МВС Польщі визначає, що необхідними умовами для польського громадянства також будуть знання польської мови, підписання акту лояльності до польської держави та вимога мати в Польщі постійне податкове місце проживання.

Виконання критерію інтеграції, терміну проживання в Польщі або підписання декларації про лояльність також будуть необхідними в разі, якщо громадянство надаватиме президент Польщі, йдеться в проєкті.

Нагадаємо, свої пропозиції змін до закону про громадянство подав і президент Польщі Кароль Навроцький. Проєкт передбачає подовження з трьох до десяти років мінімального терміну безперервного проживання в Польщі, необхідного для визнання іноземця польським громадянином.

Про те, що стоїть за цією пропозицією президента Польщі, читайте в статті журналістки (Варшава) Олени Бабакової Працюйте та мовчіть: як вдарить по українцях перегляд вимог до громадянства Польщі.