Правительство Польши предложило ужесточить требования к предоставлению гражданства

Министерство внутренних дел и администрации Польши в пятницу представило предложения по новым решениям относительно приобретения польского гражданства – в частности, введение теста для иностранцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Предложение новых правил предоставления польского гражданства представили на пресс-конференции в пятницу заместители глав МВД Польши Магдалена Рогуска и Мацей Дущик.

Первым из представленных предложений является введение теста, который будет проверять у претендентов на гражданство "знание ценностей, принципов, права, истории Польши и степень интеграции с польским обществом". Он должен проводиться два раза в год.

Кроме того, тот, кто желает получить гражданство Польши по новым правилам, должен прожить в Польше минимум восемь лет (три года временного проживания и пять лет постоянного проживания).

В случае репатриантов минимальный срок составлял бы один год (сейчас приобретение гражданства происходит в момент пересечения границы). Для владельцев Карты поляка это было бы минимум три года (сейчас год).

Проект МВД Польши определяет, что необходимыми условиями для польского гражданства также будут знание польского языка, подписание акта лояльности к польскому государству и требование иметь в Польше постоянное налоговое место жительства.

Выполнение критерия интеграции, срока проживания в Польше или подписание декларации о лояльности также будут необходимыми в случае, если гражданство будет предоставлять президент Польши, говорится в проекте.

Напомним, свои предложения по изменениям в закон о гражданстве подал и президент Польши Кароль Навроцкий. Проект предусматривает продление с трех до десяти лет минимального срока непрерывного проживания в Польше, необходимого для признания иностранца польским гражданином.

О том, что стоит за этим предложением президента Польши, читайте в статье журналистки (Варшава) Елены Бабаковой Работайте и молчите: как ударит по украинцам пересмотр требований к гражданству Польши.