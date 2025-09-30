Навроцький запропонував посилити критерії для отримання польського громадянства

Президент Польщі Кароль Навроцький подав поправки до закону про громадянство, які передбачають посилення критеріїв для його отримання.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Проєкт передбачає подовження з трьох до десяти років мінімального терміну безперервного проживання в Польщі, необхідного для визнання іноземця польським громадянином.

"Метою проєкту закону є створення умов, сприятливих для повнішої інтеграції іноземців перед наданням їм польського громадянства", – йдеться в обґрунтуванні.

Як зазначено, існування "стійкого, фактичного зв'язку між іноземцем і державною спільнотою виправдовує його прийняття до цієї спільноти, однак створення таких зв'язків, інтеграція з державною спільнотою вимагає часу, а чинний наразі 3-річний термін є недостатнім".

У проєкті також звертається увага на те, що нинішній 3-річний термін проживання, необхідний для отримання громадянства, "є одним з найкоротших в Європейському Союзі", що "може не забезпечити достатнього часу для оволодіння польською мовою на рівні B1, розуміння культури та повної адаптації до соціально-правових реалій".

"Впровадження запропонованих змін є важливим для забезпечення соціальної та економічної стабільності Польщі в умовах динамічного зростання міграції", – додається в проєкті.

Повідомляли також, що нідерландський уряд запропонував встановити мінімальний термін проживання у 10 років замість чинних пʼяти для отримання громадянства.

Крім того, минулого року Німеччина надала громадянство рекордній кількості людей – 291 955, що на 46% більше, ніж у 2023 році.

